40.000 euros para financiar actividades de la Cátedra Francisco de Vitoria de Derechos Humanos

La Junta de Castilla y León ha concedido 40.000 euros a la Universidad de Salamanca para financiar actividades enmarcadas dentro de la Cátedra Francisco de Vitoria de Derechos Humanos durante el próximo curso. De este modo, han concedido esta subvención en dos anualidades, 10.000 euros en 2026 y los 30.000 restantes en 2027.

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Así pues, se sufragará todo tipo de gastos desde el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, desarrollando actividades orientadas a reforzar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en materia de derechos humanos.

Además, esta subvención permitirá realizar actuaciones que fortalezcan la investigación y la defensa de los derechos humanos contribuyendo a proporcionar a los investigadores herramientas especializadas y a facilitar la difusión de los conocimientos generados por la Cátedra entre el conjunto de la sociedad.