La Plaza de los Bandos acogerá actividades científicas para aprender a observar el eclipse con seguridad

La Universidad de Salamanca, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), celebrará el próximo 19 de junio la jornada divulgativa «Preparando el Eclipse», una iniciativa abierta a todos los públicos que tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en la Plaza de los Bandos.

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El evento tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el fenómeno de los eclipses solares y promover una observación segura de cara al gran eclipse previsto para el próximo 12 de agosto. Para ello, se instalarán dos carpas en las que se desarrollarán experimentos, demostraciones en directo y actividades participativas diseñadas para explicar de forma sencilla y accesible cómo se produce un eclipse solar.

Entre las propuestas destacadas figura la participación de la Unidad de Excelencia Luz y Materia Estructuradas (LUMES), que mostrará al público los principios básicos de la óptica mediante la construcción y demostración de cámaras oscuras, un método seguro para observar fenómenos solares. Los asistentes podrán aprender a fabricar sus propios dispositivos con materiales reciclados y los más pequeños recibirán materiales didácticos con instrucciones y recomendaciones para la observación segura del Sol.

Por su parte, Episteme Tech desarrollará una actividad interactiva basada en modelos del sistema Sol-Tierra-Luna para explicar visualmente cómo se producen los eclipses solares y cuáles son sus principales características. Además, se realizarán demostraciones de métodos de observación segura utilizando dispositivos sencillos elaborados con materiales cotidianos.

Durante toda la jornada se distribuirán materiales informativos con recomendaciones sobre protección ocular, uso correcto de filtros homologados y otras medidas esenciales para disfrutar del eclipse sin riesgos para la salud visual.

La iniciativa forma parte de un amplio programa de divulgación científica impulsado por las universidades públicas de Castilla y León y la Universidad Pontificia de Salamanca en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) de la Junta de Castilla y León. La mayoría de las actividades se desarrollarán el 19 de junio, coincidiendo con la proximidad del Día Mundial del Sol, que se celebra el 21 de junio, fecha del solsticio de verano.

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