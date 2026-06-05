Salamanca lidera la innovación y el éxito científico en los premios de transferencia tecnológica de Castilla y León

La Universidad de Salamanca ha consolidado su papel como referente de innovación en Castilla y León al alzarse con tres de los principales galardones en los premios de transferencia tecnológica de la Junta, entregados este viernes en el Campus Viriato de Zamora. Estos certámenes, dotados con cerca de 80.000 euros en premios, se enmarcan en el Plan TCUE 2024-2027 de la Consejería de Educación, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros para conectar el talento universitario con el tejido empresarial.

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El investigador de la USAL Jesús Lacal, ha sido doblemente galardonado. Por un lado, logró el tercer puesto en la 'Iniciativa Campus Emprendedor' con su spin-off ‘RareBio Tech’, una empresa biotecnológica orientada al tratamiento de enfermedades genéticas mediante terapia génica. Por otro lado, Lacal obtuvo el segundo premio en el certamen 'Desafío Universidad-Empresa' con ‘LENTISTAB’, un proyecto para estabilizar virus modificados a temperatura ambiente que responde a una demanda de la empresa 300K Solutions.

El éxito de la delegación salmantina se completó en la categoría 'Desafío Universidad-Empresa' con el tercer premio otorgado a los investigadores de la USAL María Natividad Antón y Daniel Merino. Su propuesta, denominada ‘3D-SOSTMAT’ promueve la sostenibilidad y la economía circular al reutilizar residuos de la construcción para generar nuevos materiales cerámicos aptos para la impresión 3D.