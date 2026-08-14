La propuesta cultural del fin de semana: “Lo que el mundo le debe a Salamanca”

Salamanca sigue celebrando la cultura como cada fin de semana desde finales de junio. En esta ocasión es el turno del teatro, que a través de la compañía salmantina Komo Teatro realizarán la obra “¡Mucho que celebrar! Lo que el mundo le debe a Salamanca”.

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En esta obra histórica, se ahondará en todas aquellas ideas que han hecho que Salamanca sea culturalmente famosa en el mundo, además de destacar por su amplia oferta académica a lo largo de los siglos, siendo una de las universidades más antiguas del mundo.

Serán diferentes los personajes que se darán cita en el lugar, entre ellos un fraile dominico, que representa a la Escuela de Salamanca, los pobres Lázaro de Tormes y Juan de Peñaranda junto a una joven estudiante de la Universidad de Salamanca disfrazada de varón, que se encontrarán a su vez con personas del siglo XXI.