Estreno teatral y música folk, así será el programa Salamanca Plazas y Patios de este fin de seana

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios continúa este fin de semana con propuestas de teatro y música.

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En el Patio Chico está previsto el estreno absoluto de ‘De indis. Por favor, firme aquí’, una producción de la compañía salmantina La Troyana. Esta obra está programada viernes, sábado y domingo, a las ocho de la tarde en el Patio Chico y la entrada es libre hasta completar aforo.

En un quiebro imposible del tiempo, después de 500 años, Francisco de Vitoria cree haber concluido por fin su gran tratado jurídico y moral para la conquista de América: De Indis. Convencido de haber puesto orden al mundo, decide hacer lo que cualquier ciudadano responsable haría: ir al Registro de la Propiedad a inscribirlo para uso y disfrute de toda la humanidad. Pero algo no encaja en sus planes. Entre ventanillas, formularios y sellos oficiales, el fraile descubre que la burocracia de hoy guarda grandes parecidos con los trámites de la inspección y el reconocimiento de nuevos territorios. Mientras intenta demostrar que su obra defiende la dignidad de los pueblos por encima de todo, un par de funcionarias, desencantadas y atrapadas en un procedimiento eterno, lo empujan a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿puede la justicia nacer del mismo papel que certifica la propiedad? Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto puede tramitarse, justificarse y legalizarse una conquista?

Los Jardines de Santo Domingo acogerá el sábado un concierto del grupo Carrión Folk, fundado en Dueñas (Palencia) en 1996. Este grupo difunde música tradicional, melodías que estaban casi en el olvido, ritmos autóctonos, nuestros. Reinventan, reinterpretan estas canciones decorándolas y arropándolas armónicamente y melódicamente para que sean fáciles a los oídos de todos los públicos. Alternan en sus conciertos instrumentos tradicionales con instrumentos clásicos o actuales.

Publicaron su último disco en 2025, ‘Báilalo’, en el que incorporan una cuidada selección de temas de nuestro entorno, recogidos en cancioneros de Castilla y León: temas de Palencia, Zamora, León, Salamanca y Portugal. Después de varios años de maduración, este disco muestra la belleza de las letras, melodías y ritmos que se han ido transmitiendo en nuestros pueblos oralmente.

El concierto dará comienzo a las diez y media de la noche y la entrada es libre hasta completar aforo.