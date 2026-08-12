Más de 1.400 asistentes disfrutan este verano de la cultura en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester

Más de 1.400 asistentes han participado en lo que va de temporada estival en las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Esta programación estival, que busca acercar la cultura gratuita a los barrios, combina el X Festival de Blues ‘En la biblioteca, verano se escribe con blues’ y el ciclo de Cine al Aire Libre.

Publicidad Publicidad

Esta serie de actividades se cerrarán los próximos viernes 14 y 21 de agosto. La primera de estas jornadas acogerá el concierto de ‘The Lucky Makers Quartet’ a las 21:30 horas, mientras que el día 21 de agosto se proyectará la película de animación ‘Enredados’ a las 22:00 horas. Ambas propuestas se celebrarán en la plaza de la propia biblioteca, con acceso libre hasta completar el aforo.