El cereal vuelve a subir en la Lonja de Salamanca

La lonja de Salamanca ha vuelto a subir el cereal después de que la semana anterior repitieran sus precios. Así, esta semana la subida ha sido entre uno y dos euros. Suben dos euros la cebaa y el centeno y un euro el trigo, la avena y el triticale. También sube la alfalfa en los forrajes 3 euros la tonelada. El resto repiten la cotización de la semana anterior.