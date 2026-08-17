El cereal vuelve a subir en la Lonja de Salamanca

La lonja de Salamanca ha vuelto a subir el cereal después de que la semana anterior repitieran sus precios. Así, esta semana la subida ha sido entre uno y dos euros. Suben dos euros la cebaa y el centeno y un euro el trigo, la avena y el triticale. También sube la alfalfa en los forrajes 3 euros la tonelada. El resto repiten la cotización de la semana anterior.
Por su parte, en la mesa de ovino tercera semana consecutiva de subida. Quince céntimos para los lechazos en todos sus pesos y 20 céntimos de incremento para los corderos.
En bovino de vida y en bovino de carne repiten todos los precios manteniendo estabilidad esta semana.
En cuanto al porcino, sube el blanco 3 céntimos y los lechones y tostones 2 euros la unidad. El ibérico repite cotización, excepto los lechones que bajan su precio 10 céntimos.