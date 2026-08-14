La Junta amplía a nuevas comarcas la permisión de trabajar en parcelas declaradas como 'zonas de no cosechado'

Este jueves 14 de agosto, la Junta ha publicado una nueva resolución que flexibiliza el cumplimiento de las obligaciones y criterios de admisibilidad para optar a determinadas ayudas de la PAC. De esa manera, se amplia las zonas donde se podrá adelantar, desde este viernes, la recolección del cereal no cosechado.

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Esta medida se integra dentro de la flexibilización de las zonas de no cosechado, que comenzó con el adelantamiento al 1 de agosto de 2026 la fecha de recolección de las superficies no cosechadas de la práctica de establecimiento de espacios de biodiversidad en las comarcas agrarias ubicadas al sur del río Duero.

De esta manera, la resolución autoriza la recolección de las superficies declaradas como ‘zonas de no cosechado de cereal’ acogidas a esta práctica correspondientes a la campaña 2026 a partir de este 15 de agosto.

En un primer momento, estas parcelas declaradas como 'zonas de no cosechado' recaían en varios motivos. En primer lugar, se encuentra la existencia de recursos alimenticios abundantes y accesibles para la avifauna favorecida por la caída de grano al suelo. De igual modo, el mantenimiento de los restos vegetales y del maraño generado tras la recolección proporciona refugio y protección frente a los depredadores.

En cambio, la Junta segura que se está viviendo un contexto económico especialmente complejo para las explotaciones agrarias, marcado por el incremento de los costes de producción, en especial de los fertilizantes. Asimismo, los incendios registrados recientemente en Castilla y León han reducido de forma notable la disponibilidad de pastos y recursos para la ganadería extensiva en amplias zonas de la Comunidad.

Por ello, se ha llevado a cabo la permisión del aprovechamiento de estas superficies, "que constituye una medida adicional de apoyo a las explotaciones ganaderas afectadas, plenamente compatible con los objetivos de conservación asociados al ecorrégimen".

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