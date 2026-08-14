Villamayor estrena “el Ferrari” de los puntos limpios gracias a una innovadora gestión digital

Villamayor de Armuña ya tiene nuevo punto limpio. Un espacio moderno, preparado para acoger hasta 36 tipos diferentes de residuos y que incorpora las herramientas más innovadoras en digitalización para la gestión de los usuarios y de los residuos.

Publicidad Publicidad

La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Corral, ha sido la encargada de hacer entrega de las nuevas instalaciones al Ayuntamiento de la localidad que tiene previsto que puedan estar operativas en las próximas semanas.

Las instalaciones han supuesto una inversión de 562.000 euros, financiados en un 82 % con fondos europeos Next Generation y el resto por parte de la Junta de Castilla y León y es uno de los cinco proyectos que se están desarrollando en Salamanca y que permitirán la apertura de otros cuatro puntos limpios en La Alberca, Ciudad Rodrigo, Villares de la Reina y Cantagallo.

“Vamos mucho más allá en este nuevo punto limpio”, ha asegurado María Corral que ha explicado que además, en estas instalaciones “hemos incorporado la digitalización para que cada usuario que entre aquí a depositar esos residuos registre qué residuos está dejando aquí y también eso sirva para una mejor gestión tanto para el ayuntamiento como para la propia Junta de Castilla y León para analizar cuáles son los distintos volúmenes y pesos de residuos que vienen a estos puntos limpios repartidos por todo el territorio”.

Otra de las novedades que incorpora es que “va a permitir que algunos productos que vengan aquí puedan tener una segunda vida, que productos que determinadas personas ya no quieran seguir utilizando, pero que estén en funcionamiento, puedan ser reutilizadas por otras”.

Por su parte, el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo, ha destacado los altos índices de tratamiento de residuos que ya tiene la localidad y ha agradecido las nuevas instalaciones que son “un Ferrari” dentro de los puntos limpios.

Publicidad Publicidad

El nuevo punto limpio de Villamayor permitirá depositar hasta 36 fracciones de residuos. Entre ellas, plásticos no envases, metales, madera, restos de poda, residuos de construcción y demolición, muebles y enseres, colchones y somieres, aceites y grasas, pilas y baterías, residuos peligrosos domésticos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y ropa. Cuenta además con un espacio reservado para contenedores tipo iglú destinados a vidrio, envases ligeros y papel y cartón.

Las novedades respecto a otros puntos limpios pasan por la creación de una zona específica de reutilización, con cerramiento y estanterías para facilitar la clasificación de los materiales susceptibles de tener una segunda vida; y la incorporación de un sistema de digitalización que permitirá mejorar el control de los datos de gestión y aplicar en un futuro bonificaciones a los usuarios.

La Consejera De Medio Ambiente Y Energía, María González Corral, Visita El Nuevo Punto Limpio De Villamayor (16)

Con la entrega de esta infraestructura, el Ayuntamiento de Villamayor asume su titularidad y las labores de conservación, mantenimiento y explotación. También deberá garantizar la vigilancia y control de los accesos y la correcta gestión de los residuos depositados mediante gestores autorizados.

El punto limpio dará servicio tanto a los residentes en el casco urbano de Villamayor como a los de Anantapur, El Pajarón, Las Acacias, Las Canteras, Los Álamos, Los Almendros, Los Páramos, Los Rosales, Mozodiel de Sanchiñigo y Vega de Salamanca.

Este proyecto está incluido en una iniciativa para toda la comunidad con una inversión de 13,6 millones de euros para construir 24 nuevos puntos limpios que darán servicio a 230 municipios y a una población estimada de más de 162.000 habitantes. Con estos 24 nuevos puntos limpios la Comunidad amplía la red de este tipo de infraestructuras hasta un total de 151 puntos limpios fijos.