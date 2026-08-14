Carbajosa reparte 2.000 vasos reutilizables para "promover unas fiestas más sostenibles"

Este jueves 13 de agosto, el desfile de peñas inauguró las fiestas patronales de Carbajosa de la Sagrada, acogiendo a alrededor de 1.800 personas que recorrieron las calles del municipio acompañadas por la charanga 'El Pendón'.

Publicidad Publicidad

El evento, que comenzó a las 19:30 horas en el Prado de la Vega, se trasladó hasta el recinto ferial, donde la concejala de Fiestas, Alba Hernández, junto al alcalde Pedro Samuel Martín, inauguró la Feria de Día y de Noche tras el recorrido.

En cambio, las fiestas patronales de este 2026 traen una novedad: el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha aprovechado el desfile de peñas para repartir 2.000 vasos reutilizables. Esta iniciativa, según explican desde el consistorio, busca "avanzar hacia unas fiestas de San Roque más sostenibles y reducir la generación de residuos durante las jornadas de mayor afluencia".