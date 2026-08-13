Santa Marta renueva seis ventanas del colegio Miguel Hernández

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha realizado una nueva mejora en el Colegio Miguel Hernández dentro del proyecto de mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico. Para ello, ha sustituido seis nuevas ventanas del centro. Se trata de un proyecto que se inició hace dos años y que se está completando por fases.

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El Consistorio ha aprovechado las vacaciones escolares para ejecutar una obra que ha consistido en la renovación de los ventanales de las clases de 2º C y 6º A, ubicadas en la primera planta del colegio. En concreto, se han instalado seis ventanas correderas con rotura de puente térmico, de dos hojas, doble acristalamiento, dos persianas y rematadas en PVC, con el objetivo de reducir las pérdidas de calor en invierno y mejorar el confort en verano.

La obra ha supuesto una inversión total de 17.329 euros, con los que se ha podido dar continuidad a un proyecto que pretende sustituir progresivamente todas las ventanas de las instalaciones y garantizar unas condiciones térmicas óptimas para el alumnado.