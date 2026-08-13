Abierto el plazo para la XII Carrera Ciudad de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través del concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha anunciado que ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar en la XII Carrera Ciudad de Santa Marta, que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Se trata de una de las citas consolidadas del calendario deportivo local, que en la pasada edición consiguió congregar a casi medio millar de corredores procedentes del propio municipio y de otros puntos de la provincia.

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La prueba, organizada por el Ayuntamiento, dará comienzo en la plaza de España a las 9:30 horas con las categorías infantiles y continuará a las 10:00 horas con las categorías de adultos. El recorrido urbano permitirá a los participantes disfrutar de las calles más céntricas de la localidad, en un ambiente festivo y familiar típico de las pruebas populares de la zona de Salamanca, España.

"Invitamos a todos los amantes del atletismo y del deporte al aire libre a participar en esta carrera, que se caracteriza por ser de una exigencia apta para todos los públicos, ya que es rápida, muy llana y con curvas muy abiertas. El amplio abanico de categorías que contempla la convierte en una cita deportiva ideal para toda la familia", señaló Jorge Valiente, quien animó también a los vecinos a salir a las calles para apoyar a los corredores.