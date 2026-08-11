La Isla del Soto de Santa Marta de Tormes se convertirá en un lugar preparado especialmente para disfrutar del eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto. De este modo, ‘Caminos hacia el cielo’, propuesta presentada en FITUR, es la velada enmarcada dentro de la propuesta astronómica.

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El propio concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, explicó que “no queríamos perder la oportunidad de diseñar una programación complementaria a esta gran cita astronómica que creemos va a atraer a mucha gente a Santa Marta, por lo que ya se han desarrollado jornadas de observación de estrellas y una jornada informativa sobre el eclipse que han servido de actividades preliminares antes del gran evento del miércoles, que dará paso además a nuevas propuestas astronómicas en los meses de septiembre y octubre”, por lo que Santa Marta se convierte así en uno de los mejores lugares de la provincia para ver este evento único.

Asimismo, han destacado que una vez que acabe el eclipse y haya un pequeño descanso, habrá una sesión de cine de verano al aire libre para que así lo puedan disfrutar todas las familias.