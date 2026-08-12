Estos son los ganadores del concurso de Huertos de Carbajosa de la Sagrada

Carbajosa de la Sagrada ya sabe quienes son los ganadores de la primera edición del Concurso de Huertos Municipales donde se ha premiado tanto a los productos más llamativos como al huerto más completo y mejor organizado.

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El jurado especializado ha estado formado por Diego Gómez Prieto (ingeniero agrícola, jardinero y docente de Jardinería, horticultor) y Yolanda San Román Ibáñez (bióloga, jardinera y docente de jardinería, horticultora), quienes participaron de una tarde llena de buen ambiente, de risas y de anécdotas sobre el peso, la calidad y las características de los productos presentados.

El concurso estableció sus bases entorno a 7 categorías: Huerto de oro, El alma del huerto, Cesta con encanto, ¡Qué tomate!, Tomate XXL, Calabacín XXL y La patata imposible. Además de estas categorías, se ha realizado una “Mención especial” a un huerto que, a pesar de no llegar a las condiciones para obtener el premio, mostró mucha implicación.

Los ganadores han sido:

TOMATE XXL: Primer premio para M.ª Celeste Santa Mónica y segundo premio para M.ª del Carmen Hernández Sánchez.

CALABACÍN XXL: Primer premio Yolanda Martín Alcalá. Segundo premio Roberto Petisco González.

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PATATA IMPOSIBLE: M.ª Celeste Santa Mónica

CESTA CON ENCANTO: Primer premio para M.ª del Carmen Hernández Sánchez. Segundo premio para Cristina Martín Alfageme.

¡QUÉ TOMATE!: Primer premio para M.ª Celeste Santa Mónica. Segundo premio para M.ª del Carmen Hernández Sánchez.

HUERTO DE ORO: Primer premio para Agustín Sánchez Cubino. Segundo premio para Roberto Petisco González y Matías Romo Borrego (empate).

ALMA DEL HUERTO: Jesús Francisco Agudo Holgado.