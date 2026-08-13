El Ayuntamiento de Santa Marta da cuenta de la sustitución de 40 luminarias en la zona trasera de los Padres Paúles

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes da cuenta de la sustitución de 40 luminarias en la zona trasera de los Padres Paúles.

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Lo que se ha hecho concretamente es cambiar el alumbrado que estaba en peor estado, sustituyéndolo por otras luces más modernas de tecnología led.

"Aumentamos y mejoramos los niveles de iluminación en una zona de Santa Marta muy concurrida, ya que está próxima a diferentes servicios como el pabellón María Santos, el Centro Comercial, la Guardia Civil y el tanatorio, dando respuesta también a las demandas de los vecinos que residen en estas calles”, explica la concejal de Medioambiente, Marta

Labrador.

Con este cambio, el Ayuntamiento prevé un ahorro energético y económico, así como una importante reducción de emisiones de CO 2: se ahorrarán 3.698 euros, 16.170 KWh y 4.042 Kg de CO 2 al año.