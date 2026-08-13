'Kalibre Bierzo' y 'Tiki Taka Móvil', ganadores de la V Carrera de Autos Locos en Carbajosa de la Sagrada

'Kalibre Bierzo' y 'Tiki Taka Móvil' han sido los ganadores de la V Carrera de Autos Locos en Carbajosa de la Sagrada.

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Como previa a la celebración de las Fiestas por San Roque, el municipio de Carbajosa lleva toda la semana con actividades. Durante la jornada de este martes, además de los Autos Locos, se colocaron los banderines que anuncian las fiestas en la plaza mayor y se realizó también un taller de cestería en las piscinas.

Grupo de los 'Tiki Taka Móvil' en los autos locos de Carbajosa | Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada