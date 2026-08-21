Las OPAS de Castilla y León protestarán frente a la sede de la Junta para reclamar apoyo al sector cerealista

Los representantes de las Organizaciones Agrarias de Castilla y León han mantenido una reunión este viernes en la sede de Asaja de Salamanca, donde han tomado la decisión de seguir adelante con una protesta de la que habían hablado frente a las puertas de la Junta de Castilla y León.

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La decisión final de oficializar la concentración el 27 de agosto en Valladolid es porque la Junta no aprobó en el Consejo de Gobierno de este jueves 20 de agosto medidas ningún paquete de apoyo al sector cerealista de Castilla y León.

A través de un comunicado firmado por Asaja, UPA, COAG y UCCL, las OPAS explican que "esperábamos que el gobierno de nuestra comunidad fuera sensible a nuestras demandas y apoyara de forma explícita y suficientemente a nuestro sector". Exponen también que este sector es uno de los más importantes de Castilla y León, que cada año va mermando el número de hectáreas dedicadas a estos cultivos debido a la crisis que están afrontando.

En este mismo escrito, subrayan que la no adopción de ayudas por parte de la Junta "ha caído como un jarro de agua fría en los agricultores".

A mayores expresan que "a pocos días del inicio de una nueva campaña cerealista, la sementera se presenta muy difícil para muchos agricultores ya que los costes de producción (gasóleo, fertilizantes, semillas…) siguen alza y la venta de la escasa cosecha, cuya bajada de producción ciframos en una media de un 40 %, ya unos precios mínimos tambiéns, no consigue cubrir esos costes".

Juan Luis Delgado, presidente de Asaja en Salamanca declara a Salamanca24horas que "buscamos que de alguna forma se auxilie al sector del cereal por los costes de producción tan elevados que tenemos que afrontar los profesionales del campo, el gasoleo sobre todo que influye a los fertilizantes y que hace que la rentabilidad sea nula. El año pasado con buena cosecha y costes más bajos libramos gastos; este año con una producción del 40 % menos y un 40 % más de gastos se está planteando no sembrar cereal en Castilla y León que es el granero de España".

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La intención de este viaje a Valladolid es mantener una reunión con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y con los encargados de dotar la partida presupuestaría, ya que, según la información que manejan las OPAS, la intención del consejero de Agricultura es colaborar con ayudas para el sector del cereal.

Desde el Ministerio de Agricultura ya se han aportado 150 millones de euros para Castilla y León, por eso el presidente de Asaja argumenta que "pedimos a la Junta que haga lo propio hasta que se estabilice el mercado para paliar los efectos de los costes y para motivar al sector porque sino va a ser complicado que sembremos el año que viene".