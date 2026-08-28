Javi Medina, en la previa del Unionistas – Lugo: “Creo que será un partido abierto”

Javi Medina quiere un Unionistas valiente. No se ha escondido desde antes de llegar al club y no lo hizo en la primera rueda de prensa previa al debut liguero ante el Lugo. El técnico considera que será un partido abierto y quiere un equipo protagonista y presionante.

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Debut ante el Lugo. “Ojalá se dé ese primer +3. Tenemos un inicio de competición fuerte, pero con nuestra afición. Espero que presentemos el equipo de pretemporada, que hemos ido en línea ascendente. Tenemos una identidad muy marcada y queremos presionar en campo contrario.”.

Convocatoria. “Estamos todos disponibles, tenemos las ideas claras y llegamos preparados y motivados. Empezamos en casa y tenemos muchas ganas de empezar en el Reina Sofía”.

Primer rival. “Cuando llegamos al primer partido de pretemporada, tenemos la suerte de analizar todos los partidos que ha jugado el Lugo. Lo conocemos bien. Tenemos tiempo, que es muy difícil en el fútbol. Será un rival competitivo, con experiencia en la categoría, que te atrae y luego te acelera. Creo que será un partido abierto”.

Gratitud a Unionistas. “Me siento muy afortunado. Disfruto de mi profesión con mi juventud y es mi cuarto año arrancando en esta categoría. Me siento ilusionado con el proyecto de Unionistas y tenemos muchos recursos en plantilla”.

Sus palabras al vestuario. “El otro día le decía a los chicos que todos tienen personalidad y hay que saber qué hay que hacer. Tengo algunas dudas en el once titular y las resolveremos después del entrenamiento”.

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Grupo 1 de Primera RFEF. “Tengo experiencia de cinco años en la categoría y los grupos son muy igualados. Si ganas dos partidos, crees que juegan playoff; si los pierdes, parece que vas al descenso”.

La llegada de Biabiany. “Por mí estaría mañana. El club trabaja en ello y ojalá podamos tenerlo pronto”.

¿Mikel Serrano, titular? “Que sea un partido abierto es positivo para el aficionado. Mikel Serrano tiene mucha capacidad para jugar en partido abiertos, pero también en partidos cerrados. Tiene mucha más madurez”.