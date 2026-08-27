Javi Medina disecciona a su Unionistas: "Tenemos dos de los mejores '9' de la categoría"

Javi Medina ha llegado con las ideas muy claras a Unionistas y así las ha desarrollado durante la seis semanas de la pretemporada. Ahora, pone su foco en el duelo del domingo ante el Lugo en Primera RFEF, a la vez que ya habla de Biabiany como uno más de su plantilla. El técnico sevillano le abre las puertas de su modelo de juego a SALAMANCA24HORAS.COM en la víspera del debut en Primera RFEF.

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¿Cómo enfoca Unionistas la primera jornada de competición?

“Con muchísima ilusión y muchas ganas. Llegamos preparados y sanos, que es lo más importante para iniciar la temporada”.

Las pretemporadas están para construir, fallar y volver a construir a través del fallo.

"Es un momento muy bueno para ver qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, cuál es nuestra idea de juego, cuáles son nuestras virtudes, qué talento tenemos en la plantilla. Y como en pretemporada uno no está contaminado por los resultados, no tenemos ese miedo a perder. Es un tiempo muy bueno para ver qué equipo somos, hasta donde podemos llegar y qué puntos tenemos que mejorar".

¿Qué es lo que más contento le deja de la pretemporada y lo que más quiere mejorar de forma inmediata?

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"Hemos sido capaces de en solo seis semanas de tener una identidad, que es lo más difícil que hay en el fútbol. Y encima una identidad tan complicada de construir como la nuestra, que es ser protagonista en el campo cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos, tenemos una actitud muy proactiva en todo momento. Eso creo que es lo más difícil de conseguir. El equipo es capaz de iniciar y progresar con mucha soltura y fluidez, tenemos capacidad de someter, pero en el último tercio me falta un punto de agresividad, de calidad, de ser más ambiciosos al llegar al área y cargarla. Defensivamente tenemos que seguir ajustándonos porque cuando quieres ir a robar a campo contrario, necesitas un poco más de tiempo porque expones a los jugadores y defiendes en un campo grande. Necesitamos un poco más de tiempo ahí".

Turno para el Lugo. ¿Qué análisis hace del primer rival en Liga?

"Un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia en la categoría, que trata de jugar de manera asociativa, que tienen clara la idea, atacan de forma asimétrica con un extremo más puro y por derecha usan a Gallar, que va dentro, con los dos pivotes y uno de los dos delanteros que hacen un cuadrado. Tienen capacidad para ir por dentro y por fuera con los laterales, que tratan de atraer y acelerar rápidamente. Sin balón alternan momentos de presión más agresiva con otros que se meten y se juntan mucho en el 1-4-4-2 detrás de pelota. Han tenido buenos resultados en la pretemporada y nos lo va a poner muy difícil".

Xii Memorial Uds, Unionistas Cacereño (21)

En la portería están Daza y Bernad. ¿Es de portero fijo o de elegir la pieza según el encuentro?

"Para mí un portero es una posición más del campo y la utilizamos en función del rendimiento que pueda dar y lo que necesitamos. Mis cuatro primeros partidos de Antequera utilicé un portero, luego a otro, luego a uno, luego a otro. Fuimos rotando. Luego, si somos capaces de agarrar la portería y dar rendimiento, daremos el espacio. Los dos tienen el mismo perfil de portero y eso para un entrenador es muy importante porque si se te cae uno, el otro mantiene la idea".

En defensa cuenta con jugadores muy versátiles. Le gusta colocar a Morer por dentro en posición de doble pivote cuando el equipo tiene balón y dejar el carril derecho para el extremo. ¿Qué busca con esa situación?

"La idea de los laterales dentro es que los interiores no bajen tanto a recibir a la zona central. Para sacar el balón debes dominar el centro del campo y debes dominar el eje central del juego porque te acerca más a la portería y cuando el balón está dentro es más difícil de defenderlo para el rival. Queremos que los rivales que orientan la presión fuera y la activen ahí, que no puedan hacerlo. Cuando tenemos el balón dentro es porque somos más difíciles de defender. Así los interiores no pierden esa altura y los extremos estén esperando en amplitud para dividir la estructura del rival".

Ahí Morer tiene que entender cómo progresar a través del pase bien por dentro al interior o bien por fuera al extremo. Y también es clave la vigilancia para estar bien posicionado tras la pérdida de pelota.

"Es la clave de nuestro modelo. La gran mayoría de los equipos se mueven mucho por delante del balón y nosotros nos movemos mucho por detrás del balón porque es donde tratamos de desajustar al rival. Y una vez que hemos logrado ese desajuste, buscamos que los jugadores de delante estén bien ubicados para acelerar de manera agresiva y vertical. En esa movilidad y esa fluidez de Morer o Retu, luego tenemos que estar bien equilibrados y cerca del balón para reaccionar rápido".

Gorka Rivera puede actuar como central zurdo y como lateral izquierdo. ¿Qué le aporta en cada situación?

"Interpretar que cuando juega de lateral izquierdo buscamos una posición más baja de ese jugador, no ser un lateral que vaya en carril interior ni que gane amplitud; va a ser un lateral que jugará en línea de tres como hicimos ante el Coria. Luego puedo ir muy bien al duelo, es muy agresivo. Estamos trabajando la toma de decisión, el ser más templado para saber cuándo saltar y cuándo cerrar el eje central para no ser impulsivo".

Amistoso Unionistas Burgos 17

Diferentes alturas en el centro del campo: Arnau/Marcelo, Juanma/Gil y Alcalde/De la Nava. No son fijas obligatorias, pero sí las más aproximadas.

“Uno de los primeros consejos que me dieron cuando me hice entrenador es que pusiese siempre a los buenos y si puede ser en su sitio, mucho mejor. Marcelo y Arnau se sienten muy cómodos en el eje central, que Juanma y Gil tienen la capacidad en el ‘8’ de acercarse también al pivote y luego llegar a campo contrario. Carlos y Luis tienen ese talento especial en tres cuartos de campo. Queremos que no tengan que recorrer muchos metros y que estén cerca de situaciones que les necesitamos, que es en tres cuartos para buscar la portería rival”.

¿En qué le beneficia al equipo tener a De la Nava tan alejado del área y no en zona decisiva?

“Nosotros tratamos que Luis y él entiendan que cuanto más cerca del área estén, más peligrosos son. Esa posición que representaba Michael Laudrup en el Barcelona de Cruyff tirado al perfil izquierdo y con el campo de cara podía meter ese último pase y jugar en el falso 9. Pero entiendo que le gusta el balón y estar cerca del balón y pasamos mucho tiempo con la pelota. Hay que convencerles que los compañeros le van a llevar el balón ahí para que no recorran largas distancias y para que rindan mucho mejor en un espacio más reducido”.

Durante gran parte de la pretemporada, solo ha podido tener un extremo (Álvaro Gómez). Ahora ya tiene también a Hugo de Bustos y Chatiliez. ¿En su colmillo está gran parte de las ocasiones de Unionistas?

“Al final, nosotros tenemos mucha capacidad para iniciar y progresar en el eje central, pero necesitamos tener verticalidad. Y la verticalidad son los extremos siendo las alas del equipo. En pretemporada les hemos echado de menos y ante el Cacereño ya vimos como la primera parte de Hugo, el equipo tenía ese punto de maldad. Willy también estuvo a buen nivel en la segunda parte siendo su debut. Cuando llegamos al último tercio, tienen que marcar la diferencia”.

¿Tienen opciones Abde Saidi y el canterano Óscar Cañedo en esa posición?

“Lo han hecho en la pretemporada. Óscar ha jugado muchos minutos y Abde Saidi ha sido muy protagonista haciendo de extremo. Y con algún gol incluido. Si demuestra que están preparados, son un recurso más”.

Unionistas Coria (9)

En los últimos días, el club trabaja en la llegada de Biabiany. Es un velocista, que el año pasado fue un gran suplente y además es un jugador de mucho peso en el vestuario.

“Sería la guinda del pastel. Tanto dentro como fuera tiene muchísimo peso. Es un jugador que está motivado, que le apetece venir y cuando se tiene esa edad y ese currículum, esa predisposición es lo más importante. Por el estilo de Unionistas y el gusto de la afición, encajaría muy bien. En el vestuario y en los grandes partidos, se necesitan jugadores con peso y va a transmitir confianza y calma. Y también en esos partidos donde todos llegamos con el puntito de emoción y nos juguemos algo contra rivales fuertes, tiene ese puntito para saber jugarlos”.

A Pau Ferrer y a Dani González hay que tirársela al área. Ahí son decisivos.

“Me decía el otro día, no sé si Alcalde o De la Nava: “míster, tenemos dos grandes nueves, hay que darles de comer”. Creo que tenemos dos de los mejores ‘9’ de la categoría sin ninguna duda. Estoy encantado con los dos tanto con balón como sin balón. Hay que darles de comer. Y jugadores como Biabiany, Willy o Álvaro les tienen que dar de comer”.

¿Quién es el golpeador de la pelota parada? En esta categoría, muchos partidos se deciden en esas acciones.

“Iba a ser Pau Martínez pero se nos fue a Algeciras. Tenemos varios jugadores que golpean bien como Álex Gil, Juanma, Álvaro Gómez… Morer y Retu tienen buen pie. A Luis Alcalde lo tuve en Antequera y tiene mucha capacidad en el golpeo. En faltas frontales, Pau Ferrer tiene mucha capacidad y también Dani González. Y, sobre todo, muchos jugadores con capacidad de remate que es muy importante.

Entrenamiento De Unionistas 13 8 2026 (21)

El club lleva meses trabajando para entrenar en hierba natural, pero todavía no se ha dado el paso. ¿Cuánto de importante es trabajar diariamente en dicha superficie?

“Es evidente. Si salimos a entrenar en Roland Garros y competimos en Wimbledon, pues la dificultad está. Nosotros competimos en hierba natural. Y entiendo los recursos del club y que cada inversión que hace está muy medida. Es una inversión básica en el fútbol, que los jugadores puedan entrenar en la misma superficie que compitan. No vamos a ponerlo como excusa, porque yo entré en playoff entrenando en hierba artificial”.

Entiendo que el cambio de instalaciones de la Ciudad Deportiva del Betis y en el estadio Reina Sofía es muy grande. ¿Dónde le gustaría mejorar?

“Uno de los pasos sería entrenar en césped natural. Vengo de tener todo en el Betis y poco en Antequera y lo que te das cuenta es la calidad humana. Aquí tenemos mucha calidad en el vestuario, en la directiva, en la afición… todo eso es más importante que otros recuerdos, pero eso no quita que tenemos que ir evolucionando y el césped es fundamental”.

¿Por qué le cuesta tanto decir a todos los equipos y entrenadores que el objetivo es ganar todos los puntos que hay en juego?