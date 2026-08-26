Javi Medina ya espera a Biabiany: “Por el estilo de Unionistas y el gusto de la afición, encajaría muy bien”

Javi Medina tiene el foco puesto al 100% para el debut liguero del domingo ante el Lugo. El choque tendrá lugar a las 19:15 horas en el estadio Reina Sofía. Y el sevillano deja claro que el club quiere la llegada de Biabiany para cerrar la plantilla.

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“Sería la guinda del pastel. Tanto dentro como fuera tiene muchísimo peso. Es un jugador que está motivado, que le apetece venir y cuando se tiene esa edad y ese currículum, esa predisposición es lo más importante. Por el estilo de Unionistas y el gusto de la afición, encajaría muy bien”, explica Javi Medina.