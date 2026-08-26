Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo ha visitado las obras realizadas en Ieronimus financiadas por el propio Gobierno de España. Como era de esperar, uno de los temas que han salido a la palestra ha sido la crisis migratoria de Ceuta, tema caliente que mantiene en vilo a las instituciones nacionales.

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El propio ministro no ha eludido la pregunta realizada por los medios de comunicación para conocer de primera mano qué medidas se podrían tomar y por las que se tiene que optar, a lo que ha respondido que “lo que está pasando en Ceuta es responsabilidad de todas las instituciones”, lo que enfoca directamente la solución al problema tanto a los gobiernos competentes de Ceuta, como a los organismos nacionales.

Del mismo modo, ha añadido que de manera tajante que “entre todos lo tenemos que afrontar y resolver” lo que está ocurriendo en territorio ceutí, manteniendo en vilo constante a las Fuerzas de Seguridad del Estado durante las últimas semanas. Por otro lado, no ha dudado en hacer apelación a la responsabilidad de las instituciones políticas, además de añadir que hay que “cumplir las leyes”.

Cabe recordar que la conocida como ‘Crisis de Ceuta’ arrancó el pasado 30 de julio de 2026, cuando en apenas 48 horas entraron en territorio español entre 50.000 y 60.000 inmigrantes, casi la totalidad de los habitantes de la ciudad que se sitúa en este 2026 cerca de los 83.600.

El Gobierno de España desplegó las Fuerzas Armadas en el lugar de cara a controlar la situación, y horas después eran miles las personas que volvían a Marruecos de manera voluntaria.

En su visita a Salamanca ha aprovechado además para enfatizar el potencial económico y turístico de la ciudad, con cifras récord durante 2025 y con muy buena previsión futura en 2026, eso último según los datos que ha expuesto el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez.

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