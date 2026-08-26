El ministro de Industria y Turismo ‘recoge’ las peticiones ferroviarias del Ayuntamiento en su visita a la Catedral de Salamanca

Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha visitado las obras que se efectuaron en la Catedral de Salamanca de cara a restaurar el Ieronimus, unas intervenciones financiadas por el Gobierno de España. En este encuentro por las paredes del sacro lugar ha podido visualizar de primera mano uno de los grandes atractivos de Salamanca, atrayendo miles de ojos a lo largo del año.

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Como ha explicado el propio ministro, esta inversión de 3,5 millones de euros realizada a través de los Planes de Sostenibilidad en Destino Proyecto, se ha hecho de cara a preparar para los salmantinos el extenso Patrimonio que recorre cada una de las calles de la ciudad.

Así pues, también ha destacado que este es “uno de los muchos ejemplos” que se han ido haciendo por toda España, teniendo Salamanca “un rol estratégico creciente, siendo España un país líder en turismo”. Con esto último y como gran ejemplo, ha puesto en valor los 46 millones de turistas extranjeros que ha recibido la nación en el primer semestre del año.

Por otro lado, de cara a las actuaciones que se están realizado, también ha indicado que desde el Gobierno de España se apuesta “más por la calidad que por la cantidad”, siendo necesaria la desestacionalización del turismo teniendo “Salamanca un papel estratégico”.

Del mismo modo, ha destacado que hay que seguir dando a conocer fuera de España a la capital del Tormes, de la mano del buen camino de la digitalización, como ha quedado demostrado con el ‘Hexágono Tecnológico de Salamanca’. Ante esto, el ministro ha expuesto que “Salamanca es un tesoro”.

Ante que se siga cobrando la entrada a la catedral siendo una inversión pública, no ha entrado en polémicas, aunque sí ha declarado que “si ayudamos a mejorar equipamientos es para que se abran a la ciudadanía. Es importante que desde el turismo hay que contribuir a la mejora de la calidad de vida y en este sentido es un magnífico ejemplo. Esto lo visitan los turistas, pero es patrimonio de Salamanca”.

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El Ministro De Industria Y Turismo, Jordi Hereu, Visita Las Actuaciones Realizadas En La Catedral De Salamanca (18)

Petición sobre conexiones ferroviarias entre Salamanca y Madrid

En la visita de Jordi Hereu, también ha estado presente el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez, agradeciendo en primer lugar la inversión realizada en la Catedral de Salamanca, sin olvidarse de recordar otra de las grandes obras que se van a ejecutar en la ciudad, los de la Vera Cruz que estarán financiadas por la Junta de Castilla y León y el Cabildo de Salamanca.

Además, se ha trasladado otra de las peticiones más importantes de los últimos años y por la que se han realizado hasta el momento dos grandes concentraciones, la peticiones de más conexiones ferroviarias.

El propio Rodríguez, ha explicado que Salamanca “tiene un enorme potencial turístico, siendo un referente de la enseñanza del español, con decenas de miles de estudiantes y enormes potencialidades que se ven lastradas por no tener adecuadas conexiones ferroviarias”.

Asimismo, también ha querido incidir en los buenos datos de la ciudad, que van creciendo de manera exponencial desde la pandemia, con cifras récord año a año, según indican los últimos datos sobre la ciudad.

Ante la petición trasladada por el concejal de Hacienda, el ministro ha indicado que “mejorar infraestructuras, no solo para el turismo, sino para la cotidianeidad. La conectividad es uno de los grandes puntos fuertes. Tomo nota de lo que cualquier alcalde o concejal me expresa”.

El Ministro De Industria Y Turismo, Jordi Hereu, Visita Las Actuaciones Realizadas En La Catedral De Salamanca (9)

Crisis de Ceuta y la competencia de todas las instituciones

Jordi Hereu ha dedicado unas palabras a una de las grandes crisis migratorias europeas de los últimos años, los acontecimientos de Ceuta en los que el pasado 30 de julio entraron entre 50.000 y 60.000 inmigrantes, casi la totalidad de la población del municipio ceutí con casi 86.300 habitantes.

Ante la pregunta de los medios de comunicación, no ha eludido la misma, indicando de manera tajante que “lo que está pasando en Ceuta es responsabilidad de todas las instituciones”, enfocando la solución al problema tanto al Gobierno de España como a los gobiernos ceutíes.