Castilla y León publica las listas definitivas y el calendario de pruebas para más de mil aspirantes a Policía Local

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha hecho públicos los listados definitivos de admitidos y excluidos para el proceso selectivo unificado de acceso a los cuerpos de Policía Local. En total, el procedimiento cuenta con 1.015 aspirantes admitidos, de los cuales 941 corresponden al turno de movilidad y 74 al turno libre, este último con reserva de plazas para militares profesionales de tropa y marinería. Los listados completos pueden consultarse en el Boletín Oficial de Castilla y León del 24 de agosto, en la web oficial de la Junta y de forma presencial en la sede de la Agencia, ubicada en el Paseo del Hospital Militar de Valladolid.

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El Tribunal ya ha convocado la primera fase de la oposición, consistente en las pruebas de aptitud física, que se desarrollarán los días 15, 16, 17 y 23 de septiembre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva y la piscina del complejo deportivo La Victoria, en Valladolid.

En el turno de movilidad, tras la realización de las pruebas físicas los días 15 y 23 de septiembre, los aspirantes continuarán el proceso con el reconocimiento médico durante el mes de octubre y finalizarán con las pruebas de aptitud psíquica el 22 de noviembre.