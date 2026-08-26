Las hipotecas sobre viviendas bajan un 9,9% en Salamanca durante el mes de junio

Salamanca se convierte en la provincia de Castilla y León en la que más ha bajado el número de hipotecas constituidas sobre viviendas durante el mes de junio, presentando un descenso del 9,9 por ciento al sumar un total de 219 préstamos.

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Esta cifra contrasta con los datos presentados por la totalidad de la comunidad castellano leonesa, donde las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron un 6,8 por ciento en el mes de junio en tasa interanual con 1.887 préstamos.

Este incremento es inferior a la subida del 10,8 por ciento registrada en el conjunto de España, con 45.907 hipotecas, según reflejan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la agencia Ical.

En cuanto al resto de provincias de Castilla y León, cinco de ellas registraron una subida de los préstamos. En este sentido, Soria se coloca a la cabeza Soria a la cabeza al registrar un aumento del 44,2 por ciento hasta un total de 62 hipotecas, seguida por Zamora con un 37,1 por ciento y 96 hipotecas.

El tercer territorio es Burgos, que registra una subida del 23,5 por ciento y 331 hipotecas; mientras que León presenta un aumento del 20,6 por ciento con 340 hipoteca; y Palencia ha experimentado una subida del 6,7 por ciento con 112 hipotecas.

Por el contrario, donde más bajaron fue en la ya citada provincia de Salamanca, con un descenso del 9,9 por ciento hasta los 219 préstamos. Le sigue el territorio de Segovia, con un 5,5 por ciento menos, lo que supone un total de 138 hipotecas. Cierran la lista Valladolid, con un cuatro por ciento menos y 475 hipotecas; y Ávila, con un 0,9 por ciento menos y 114 préstamos.