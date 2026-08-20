Antonio Paz ya busca la guinda del pastel para Unionistas

Antonio Paz afronta el final del mercado con los deberes prácticamente hechos y a la espera de firmar un extremo para completar la plantilla. Además, deja claro que al menos el 80% de los jugadores de la pasada temporada cuentan ahora con mejores contratos en sus nuevos equipos.

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Trabajo prácticamente hecho a 20 de agosto. “Cumpliendo las palabras, que no siempre se puede en este trabajo y en este mundo del fútbol. Estamos buscando la guinda del pastel, sobre todo el extremo que nos complete arriba. Tenemos a Álvaro, a Hugo de Bustos que vamos con cuidado con él y con Willy. Queremos meter ahí un elemento más. Esa es la idea. Luego al final te puede llevar el mercado a otras situaciones”.

Se truncó la cesión de Steffan a la Segoviana. “La situación fue un poco desgraciada porque estaba todo muy enfocado, tuvo una molestia en la rodilla y lo ha tenido estas dos semanas parado. A la Segoviana le entraron las dudas y a mí me hubiese ocurrido igual. Steffan nos estaba ayudando y tuvo mala fortuna en un entrenamiento. Y ahora ya están apareciendo equipos de Segunda RFEF para él. La idea es que salga cedido porque tenemos claro que necesita jugar minutos”.

No pudo renovar a varios jugadores fichados en invierno. “Cuando hablamos de los salarios de invierno, el club tiene la capacidad en medio año de ofrecer un sueldo más alto porque ha habido ingresos y se gasta lo que se tiene. Lo que quisimos renovar en junio y otras dejamos en el aire como Aarón, Prada o Masllorens. Los jugadores se revalorizan. El 80% de los jugadores que han salido de Unionistas tienen un salario mejor que aquí”.

La no llegada de Pau Martínez. “Ha sido una operación de las de verano, como alguna otra. Son situaciones que desde el club lo hablamos pronto y tengo buena relación con Pau. Tenía ganas de venir aquí pero cuando dependes de otro club para la rescisión y que la operación económica se pueda dar, pues ha salido así. Económicamente no era viable para él ni para nosotros”.