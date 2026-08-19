Unionistas logra el traspaso de Willy Chatiliez desde la SD Huesca

Nuevo fichaje para Unionistas . El club blanquinegro ha logrado el traspaso de Willy Chatiliez desde la SD Huesca. El club oscense se guarda un porcentaje sobre los derechos del jugador.

El futbolista chileno, que ha jugado en las selecciones inferiores de su país, se formó en las canteras del Cornellá, el Europa y el Badalona y después fue firmado por el Huesca. En el cuadro oscense debutó en Segunda División con 19 años y también cuenta con minutos en Primera RFEF tras su cesión la pasada campaña en el Cartagena (260 minutos en 16 duelos).