Los aficionados de Unionistas tendrán entradas a 15 de euros de visitante en Primera RFEF… a excepción de Ponferrada

La gran mayoría de clubes del grupo 1 de la Primera RFEF ha llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas visitantes en Primera RFEF. Diecinueve de los veinte conjuntos (todos menos la SD Ponferradina) fijan un precio máximo de 15 euros para los conjuntos rivales en los partidos de la liga regular en la temporada 2026/27.
El objetivo es claro: “favorecer la asistencia de aficionados visitantes, facilitar los desplazamientos, fomentar un entorno de respeto y deportividad, y promover el apoyo mutuo entre aficiones rivales”.
Por lo tanto, los aficionados de Unionistas podrán viajar por todo el grupo, a excepción de El Toralín, a un precio de 15 euros, para alentar al equipo de Javi Medina por todos los campos de Primera RFEF.