Los aficionados de Unionistas tendrán entradas a 15 de euros de visitante en Primera RFEF… a excepción de Ponferrada

La gran mayoría de clubes del grupo 1 de la Primera RFEF ha llegado a un acuerdo para fijar el precio de las entradas visitantes en Primera RFEF. Diecinueve de los veinte conjuntos (todos menos la SD Ponferradina) fijan un precio máximo de 15 euros para los conjuntos rivales en los partidos de la liga regular en la temporada 2026/27.

Publicidad Publicidad

El objetivo es claro: “favorecer la asistencia de aficionados visitantes, facilitar los desplazamientos, fomentar un entorno de respeto y deportividad, y promover el apoyo mutuo entre aficiones rivales”.