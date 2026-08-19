Los mensajes de Javi Medina a diez días de comenzar la temporada en Unionistas

Javi Medina se marchaba contento por la victoria en Ciudad Rodrigo ante el Alcorcón y dejaba varias frases a sus jugadores. La última, pero quizá la más importante, fue “no ganan ni los inteligentes, ni los fuertes, ganan los que se adaptan”.

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El propio técnico sevillano sabe que están a diez días para comenzar la competición liguera en Primera RFEF y deja claro qué es importante: “Va siendo importante generar una dinámica positiva, que el equipo se sienta seguro defensivamente, que se sienta fuerte ofensivamente”.