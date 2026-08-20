Mutilva y Gorka Rivera apelan al poder del Reina Sofía: “Cuesta mucho para los rivales, porque es un poco un infierno”

Unionistas realizó una doble presentación de nuevos jugadores. Mutilva y Gorka Rivera dieron sus primeras impresiones como futbolistas blanquinegros y resaltaron la importancia de la afición en el Reina Sofía.
Mutilva. “Estoy adaptándome con compañeros y cuerpo técnico. Los primeros días siempre cuesta, porque yo soy un chico muy familiar y me cuesta salir de casa. La ciudad es espectacular, muy parecida a la mía: Pamplona. Hablé con el míster y me explicó la propuesta de juego. Le puedo dar mucho con balón, es uno de los puntos fuerte, y en defensa soy alto y puedo ir muy bien en los duelos defensivos. He venido varias veces aquí a jugar y cuesta mucho para los rivales, porque es un poco un infierno porque la gente aprieta mucho. Me han hablado muy bien del club y cuando apareció la opción, no dudé”.
Gorka Rivera. “Puedo aportar polivalencia y ayudar al equipo en lo que necesite. Soy un defensor con mucha garra y mucho coraje, que se deja todo por el equipo. Me estoy adaptando a lo que pide el míster y me veo mejoría. Una de las cosas que me hizo venir aquí fue ser trampolín y que los jugadores que vienen aquí se revalorizan mucho. Es una afición que aprieta mucho y un campo muy pasional”.