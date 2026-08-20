Mutilva y Gorka Rivera apelan al poder del Reina Sofía: “Cuesta mucho para los rivales, porque es un poco un infierno”

Mutilva. “Estoy adaptándome con compañeros y cuerpo técnico. Los primeros días siempre cuesta, porque yo soy un chico muy familiar y me cuesta salir de casa. La ciudad es espectacular, muy parecida a la mía: Pamplona. Hablé con el míster y me explicó la propuesta de juego. Le puedo dar mucho con balón, es uno de los puntos fuerte, y en defensa soy alto y puedo ir muy bien en los duelos defensivos. He venido varias veces aquí a jugar y cuesta mucho para los rivales, porque es un poco un infierno porque la gente aprieta mucho. Me han hablado muy bien del club y cuando apareció la opción, no dudé”.