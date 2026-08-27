La presencia de ratas en varios barrios de Salamanca vuelve a indignar a los vecinos

La presencia de ratas es un tema recurrente entre la población de Salamanca. A pesar del control que desde el Ayuntamiento de Salamanca se lleva a cabo contra este tipo de plagas, en ocasiones estos animales se dejan ver por las calles de la capital del Tormes, causando así la indignación de los vecinos.

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De nuevo, varios habitantes de la localidad aseguran haber visto varias ratas en la capital del Tormes durante las últimas semanas. En concreto, estos animales han sido vistos en el barrio de la Prosperidad, en el barrio Vidal e incluso en varias calles de la zona céntrica de la ciudad.

Además, tal y como ha podido conocer Salamanca24horas.com, estos animales están empezando a verse incluso en las paredes de algunos pisos de Salamanca, en concreto en el barrio de la Prosperidad. En este caso, los vecinos de una de las viviendas aseguran que, aunque el Ayuntamiento de Salamanca ha realizado una rápida actuación, han echado en falta un seguimiento más pormenorizado del problema, que no ha sido solucionado aún.

En este sentido, desde el consistorio, han insistido a los vecinos en que ante cualquier avistamiento de algún ser vivo procedente de una plaga, sea cucaracha, rata u otra animal, se pongan en contacto con el 010 para que los operarios del Ayuntamiento puedan erradicar el problema.