La DGT, preparada para su último dispositivo especial con 6,9 millones de desplazamientos previstos

Llega el último operativo especial de la Dirección General de Tráfico coincidiendo así con los últimos días del mes de agosto, en concreto con el final de las vacaciones de verano y el consiguiente regreso de muchas personas para volver a la rutina diaria.

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Para este operativo, el Organismo prevé que, desde las 15:00 del viernes 28 y hasta las 00:00 horas del lunes 31 de agosto, se produzcan 6.880.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

Según explica la Dirección General de Tráfico, en esta operación coincidirán los movimientos de retorno con movimientos de salida que se producirán también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.