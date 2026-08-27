Salamanca mantiene los ‘Findes Activos’ de septiembre con actividades gratuitas para mayores

El Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Asociaciones de Mayores continúan impulsando durante septiembre el programa ‘Findes Activos’, diseñado para fomentar el bienestar, la convivencia y el envejecimiento saludable de las personas mayores de la ciudad. La programación ofrece actividades gratuitas de acceso libre hasta completar aforo en los centros municipales de Trastormes, Tierra Charra, Victoria Adrados y el parque de los Jesuitas.

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El Centro de Mayores Trastormes concentrará gran parte del programa: los viernes a las 18:00 h habrá baile (Grupo Oro Negro el 4 y 25, Grupo Casanova el 11 y J. El Mora el 18); los sábados desde las 17:30 h se ofrecerán talleres de memoria, debate o karaoke, seguidos de cine a las 18:00 h (‘Llenos de gracia’, ‘Bailemos’, ‘El padre de la novia’ y ‘Dicen por ahí’); y los domingos contarán con el concierto de Toño & Paz (día 6 a las 18:30 h) y tardes de juegos de mesa a las 18:00 h.