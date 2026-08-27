Todos los detalles del eclipse lunar que se verá en Salamanca esta madrugada

Hace tan solo dos semanas, un histórico eclipse solar cubrió el territorio español, un evento astronómico que atrajo a Castilla y León a miles de personas al ser la comunidad autónoma en la que mejor se vería el cielo y la totalidad del acontecimiento. Todo esto en un firmamento que ha alcanzado su punto máximo durante el mes de agosto, primero con el eclipse solar, después con las Perseidas y ahora con un eclipse lunar que podremos ver, incluso, desde la capital del Tormes.

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El fenómeno ocurrirá en la madrugada del jueves, 27 de agosto, al viernes, 28 de agosto, desde las 04:34 horas que dé comienzo hasta su finalización a las 07:52 horas. Más de tres horas donde los amantes de la astronomía podrán ver en el cielo un eclipse lunar parcial que tendrá su máximo a las 06:12 horas.

El propio Instituto Geográfico Nacional aclaró que este acontecimiento será visible en toda España sin necesidad de tener que utilizar ninguna protección ocular, no entrañando ningún peligro para la vista humana como sí lo hacía el pasado eclipse solar, en donde Salamanca, por cierto, no tuvo un aumento de las urgencias a causa de algún incidente relacionado con el mismo.

En la parte oeste de la Península Ibérica, la fase de parcialidad será completamente visible. Por otro lado, al este, la Luna se ocultará antes de que acabe la fase de parcialidad.

Visibilidad del eclipse lunar en la Península Ibérica

Los dos antecedentes que fueron visibles desde España fueron el del 14 de marzo de 2025 y el del 7 de septiembre de 2025. El próximo será el de este 28 de agosto de 2026 y habrá otro más el próximo 20 de febrero de 2027.

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En cuanto a los eclipses de luna son tres los diferentes estilos existentes, el total, parcial y penumbral. Cómo destacan desde el Instituto Geográfico Nacional: “Un observador dirá que ha visto un eclipse total cuando la Luna se haya situado completamente en la zona umbral. Cuando solo una parte de la Luna se sitúe en la umbra, el eclipse será parcial. Si la Luna se sitúa en la penumbra, el eclipse será penumbral, y solo se producirá un sutil oscurecimiento en la superficie lunar”.

Así Se Verá El Eclipse Lunar Desde Salamanca

En el caso del eclipse que veremos esta madrugada, la ocultación será del 93 por ciento del diámetro de nuestro satélite, estando parcialmente eclipsado por la sombra que produce La Tierra. Al apagarse la luz hasta el porcentaje mencionado anteriormente, el color rojo domina el satélite natural, conociéndose como ‘Luna de Sangre’.

El Sol, La Tierra y la Luna durante un eclipse lunar

De este modo, y durante tres años, Castilla y León se convierte en capital de la astronomía, ya no solo por los eclipses lunares mencionados, sino por el del pasado 12 de agosto de 2026, y los dos próximos que se conocen como Trío de Eclipses del 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

El eclipse solar de agosto: el evento astronómico del año que se vio desde Salamanca de manera parcial

Salamanca se prepara el miércoles, 12 de agosto, para vivir uno de los eventos astronómicos más importantes de la historia del cielo charro, el eclipse solar que taparía casi en la totalidad el sol con una ocupación en la provincia que supera en algunos puntos el 99 por ciento, sin llegar como es lógico al 100 por ciento.

Este fenómeno duró mucho menos que el eclipse lunar de esta madrugada, comenzado a las 19:36 horas y alcanzando su pico máximo a las 20:32 horas, momento en el que se logró ver una pequeña porción del disco solar.

Gente en el parque de Elio Anotnio de Nebrija para disfrutar el eclipse solar. Andrea Mateos

Localidades como Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera figuraban como algunos de los puntos idóneos para ver el eclipse, a pesar de que Zamora y Ávila se llevaron el gran monto de turistas al poderse observar el mismo en su totalidad.