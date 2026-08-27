Estas son las calles de Salamanca que estarán en obras por la renovación de la red de agua potable

El Ayuntamiento de Salamanca ha sacado a contratación las obras de renovación de la red de distribución de agua potable en varias calles de los barrios de San Cristóbal, San Esteban y Fontana y en Pizarrales. Para acometer la obra, el Ayuntamiento saca a licitación el contrato por un presupuesto base de 538.921 euros en dos lotes.

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Los trabajos incluyen la pavimentación y la construcción de las nuevas tuberías para agua potable y agua residual. Según recoge el proyecto, la red de distribución de agua de la zona cuenta con una antigüedad superior a treinta años y con un estado de conservación degradado. Además, en los últimos años, se vienen produciendo numerosos episodios de fugas y roturas de diversa índole y alcance, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

Las calles que se renovarán son calle del Lucero, Corralillo de Santo Tomás, calle de la Cerca, calle del Escoto, calle Hortaleza, calle Monte Olivete, plaza de San Román, calle de las Huertas, calle de los Mártires y calle Huerta de la Santísima Trinidad.