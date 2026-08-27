Los jugadores de Unionistas eligen sus dorsales

Unionistas de Salamanca ha anunciado sus dorsales para la temporada 2026/27. Los habituales Carlos de la Nava, Ramiro Mayor y Álvaro Gómez cuentan en su espalda con el 10, 4 y 11, respectivamente.

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Hugo de Bustos, como ya contó este medio de comunicación, adquiere el 7 y Álex Daza gana la batalla por el 1 y Pau Ferrer será el número 9.