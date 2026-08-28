Unionistas cede a Steffan Witmer al Ciudad de Lucena

Unionistas de Salamanca ha cedido a Steffan Witmer al Ciudad de Lucena. El delantero estadounidense busca minutos en Segunda RFEF para regresar y dar el salto al primer equipo charro.

El punta estuvo a punto de recalar en la Gimnástica Segoviana pero una lesión frenó la operación y ahora toma rumbo al Ciudad de Lucena.