Unionistas cede a Steffan Witmer al Ciudad de Lucena

Unionistas de Salamanca ha cedido a Steffan Witmer al Ciudad de Lucena. El delantero estadounidense busca minutos en Segunda RFEF para regresar y dar el salto al primer equipo charro.
El punta estuvo a punto de recalar en la Gimnástica Segoviana pero una lesión frenó la operación y ahora toma rumbo al Ciudad de Lucena.
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"El jugador estadounidense, una de las grandes promesas del club, firmó un contrato profesional hasta 2028 ampliable en función de objetivos", inciden desde Unionistas.
Ahora, Unionistas tratará de cerrar la contratación de Biabiany para completar su plantilla.