A prisión un ladrón con más de 10 detenciones en un año a sus espaldas tras ser pillado robando in fraganti en Salamanca

La madrugada de este viernes ha terminado con un detenido y un nuevo capítulo en el historial delictivo de un viejo conocido de la Policía Nacional de Salamanca.

Publicidad Publicidad

Tal y como han referido fuentes policiales, los agentes lo sorprendieron cuando, presuntamente, manipulaba una de las ventanas de un establecimiento y sacaba objetos de su interior.

La escena se ha producido durante un servicio de prevención de la delincuencia. Los policías observaron a un hombre agachado junto a una de las ventanas del local, con las manos introducidas entre los barrotes de protección. Desde esa posición, se encontraba extrayendo diferentes efectos del establecimiento.

La presencia de los agentes puso fin a sus intenciones. El sospechoso cesó en su empeño y fue identificado y registrado en el lugar. Entre sus pertenencias, los policías localizaron varios objetos que, según pudieron comprobar, procedían del interior del establecimiento.

Pero había más. Los agentes encontraron también un gorro al que se habían practicado dos orificios, aparentemente preparado para ser utilizado como pasamontañas.