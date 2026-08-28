Atropellan a un hombre en pleno centro de Salamanca

Agentes de la Policía Local, así como efectivos sanitarios de Sacyl, se han movilizado en la mañana de este viernes en la céntrica calle Íscar Peyra tras ser alertados de un atropello.

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Atropello Íscar Peyra

El suceso, cuyas circunstancias están siendo investigadas, ha tenido lugar a las 11:39 horas a la altura del número 1 de la citada calle.