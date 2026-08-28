Atropellan a un hombre en pleno centro de Salamanca

Agentes de la Policía Local, así como efectivos sanitarios de Sacyl, se han movilizado en la mañana de este viernes en la céntrica calle Íscar Peyra tras ser alertados de un atropello.
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El suceso, cuyas circunstancias están siendo investigadas, ha tenido lugar a las 11:39 horas a la altura del número 1 de la citada calle.
Producto del incidente, un hombre de unos 70 años ha resultado herido aunque finalmente, y tras ser evaluado su estado en el interior de la ambulancia movilizada, ha abandonado el lugar por su propio pie.