La Policía Nacional detiene a un conocido delincuente por un robo con fuerza en un domicilio de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, después de que varios de los efectos que habían sido sustraídos de un domicilio fueran recuperados en el transcurso de una actuación policial.

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Los hechos, cuyo día concreto no ha sido precisado por el Cuerpo, se iniciaron cuando los agentes identificaron a un hombre conocido en círculos policiales por su presunta implicación en delitos contra el patrimonio. Durante la intervención le fueron incautados varios objetos cuya procedencia, el individuo, no pudo acreditar en ese momento.

Entre los efectos localizados se encontraba un ordenador portátil y, curiosamente, fueron precisamente las características del dispositivo las que permitieron a los investigadores realizar las comprobaciones necesarias para determinar su procedencia y contactar con su propietaria.

La mujer, al ser informada, se desplazó hasta su domicilio y comprobó que , efectivamente, había sido víctima de un robo. Además del ordenador portátil habían desaparecido otros efectos, entre ellos una mirilla inteligente y una batidora industrial.

Tras presentar la correspondiente denuncia y aportar la documentación que acreditaba la procedencia de parte de los objetos sustraídos, las pesquisas policiales permitieron determinar la presunta participación del varón en el robo con fuerza.

Los agentes procedieron entonces a la detención del varón como presunto autor de los hechos y recuperaron varios de los efectos sustraídos, que fueron posteriormente entregados a su legítima propietaria.

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