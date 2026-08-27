La colisión entre dos turismos deja un herido en Pedrosillo el Ralo

A las 10:50 horas de este jueves 27 de agosto, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso de la colisión entre dos turismos en el término municipal de Pedrosillo el Ralo.
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En concreto, el accidente ha tenido lugar en el kilómetro número 223 de la N-620, después del cual un hombre de unos 35 años ha resultado herido.
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Finalmente, hasta el lugar se ha trasladado una ambulancia enviada por el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender al herido. Además, se ha movilizado también Tráfico de Salamanca.