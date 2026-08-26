Detienen a un varón por varios robos con fuerza en vehículos de Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en la capital del Tormes. Los agentes de la autoridad se acercaron hasta el lugar tras recibir un aviso que alertaba de un hombre que estaría manipulando algunas de las manillas de los vehículos aparcados.

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Minutos después, el servicio de emergencia recibía de nuevo otra llamada en la que un varón, con unos alicates, intentaba abrir más turismos en la zona. Al describir las características del supuesto ladrón, coincidían con la llamada realizada anteriormente.

Al comprobar los agentes los daños causados en los vehículos de la zona, del que no se han facilitado más datos, y realizando las gestiones necesarias para identificar a los propietarios y poner en su conocimiento los hechos ocurridos, procedieron a la búsqueda del supuesto ladrón.