Los dos detenidos por el apuñalamiento de Pizarrales ingresan en prisión

Los dos hombres detenidos por su presunta participación en la agresión con arma blanca que dejó a un hombre herido de gravedad en el barrio de Pizarrales han ingresado en prisión por orden judicial.

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La Policía Nacional ha completado así la detención de los dos presuntos implicados en unos hechos que tuvieron lugar durante la madrugada del pasado domingo y que ya se saldaron inicialmente con el arresto de uno de ellos. El segundo sospechoso fue localizado posteriormente en un domicilio y detenido por los agentes.

Durante las actuaciones, este segundo detenido manifestó haber participado en la agresión y señaló que el enfrentamiento se produjo después de una disputa previa con la víctima, según ha informado ahora la Policía Nacional.

La investigación policial permitió, además, localizar un machete ensangrentado en las inmediaciones del lugar de los hechos, así como otros efectos que podrían estar relacionados con la agresión. En el caso del primer detenido, los agentes observaron que llevaba restos de sangre en su ropa y portaba 295 euros en efectivo, una cantidad cuya procedencia podría estar relacionada con los más de 200 euros que la víctima aseguró que le habían sustraído durante la agresión.

La víctima fue localizada tendida en el suelo, con las manos atadas y completamente ensangrentada. Presentaba una herida punzante en el costado derecho, además de varios golpes en el rostro.

Tras ser atendida inicialmente, tuvo que ser trasladada al hospital, donde los servicios médicos determinaron que sufría lesiones de gravedad, entre ellas un neumotórax y una posible afectación hepática, quedando ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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Durante el operativo, y así lo han querido señalar desde la Policía Nacional, la colaboración de la Policía Local de Salamanca ha resultado determinante para culminar la localización de los presuntos autores.