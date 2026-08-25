Una discusión en una sucursal bancaria obliga a intervenir a la Policía Nacional

Una discusión registrada este martes en el interior de una sucursal bancaria situada en la calle Zamora ha movilizado a hasta tres dotaciones de la Policía Nacional alrededor de las 13:00 horas.
La intervención policial se ha producido después de que se alertara de la situación en el interior de la entidad. Una vez personados en el lugar, los agentes movilizados han procedido a identificar a las personas implicadas en el altercado sin que, este, fuera a más.
El operativo se ha saldado sin detenidos y sin que se hayan llegado a registrar heridos.
En cuestión de minutos, y tras quedar la situación controlada, los agentes han abandonado el lugar ante la atenta mirada de los curiosos que se han aglomerado en las inmediaciones del lugar.