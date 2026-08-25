Una discusión en una sucursal bancaria obliga a intervenir a la Policía Nacional

Una discusión registrada este martes en el interior de una sucursal bancaria situada en la calle Zamora ha movilizado a hasta tres dotaciones de la Policía Nacional alrededor de las 13:00 horas.

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La intervención policial se ha producido después de que se alertara de la situación en el interior de la entidad. Una vez personados en el lugar, los agentes movilizados han procedido a identificar a las personas implicadas en el altercado sin que, este, fuera a más.

Discusión Banco Calle Zamora

El operativo se ha saldado sin detenidos y sin que se hayan llegado a registrar heridos.