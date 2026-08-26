Herido un hombre tras chocar con un corzo en El Payo

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido en el cuello tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 1 de la carretera DSA-370, en El Payo.

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El suceso se produjo a las 17:28 horas, cuando el turismo en el que viajaba colisionó con un corzo. El ocupante del vehículo quedó herido como consecuencia del impacto y precisó asistencia sanitaria.