Un menor herido tras colisionar dos turismos en la glorieta de San Marcelino

A las 14:46 horas de este jueves 20 de agosto, Salamanca ha presenciado la colisión entre dos turismos mientras circulaban por la glorieta de San Marcelino.

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Tal y como informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, el accidente de tráfico ha dejado herido a un menor de 10 años, que percibe dolencias en las cervicales.