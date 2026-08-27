Al menos dos heridos en un choque frontal en Aldeatejada

Al menos dos personas han resultado heridas este jueves en un accidente de tráfico ocurrido a la salida de Aldeatejada, tras la colisión frontal en la que se han visto implicados dos vehículos.

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El fuerte impacto ha provocado daños considerables en ambos coches y ha obligado a movilizar a varios efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que han regulado la circulación mientras se desarrollaban las labores de asistencia.

El siniestro está generando retenciones en la zona debido a la presencia tanto de los vehículos accidentados como de los equipos de emergencia, quienes se encuentran actuando en el lugar.

Las víctimas, conscientes a la llegada de los sanitarios, presentan dolor en una pierna y en el pecho respectivamente.