Declarado un incendio forestal en una parcela en El Tejado

Un incendio de pasto, declarado en el mediodía de este viernes, pasadas las dos de la tarde, ha movilizado a varios efectivos de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Salamanca hasta el municipio de El Tejado, en la comarca de Guijuelo.

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Son ocho los medios que han estado trabajando en la zona donde se ha originado el fuego desde que se dio el aviso: dos helicópteros, tres autobombas, una cuadrilla terrestre, una ELIF/BRIF y un agente medioambiental.

La superficie afectada a las cuatro de la tarde está en perimetración, por lo que se desconoce el terreno afectado, aunque según fuentes de INFORCYL, las llamas estaban alejadas núcleos urbanos en una parcela próxima a la ribera del río Tormes.