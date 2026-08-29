Las autoescuelas se quejan de la falta de examinadores que está alargando la lista de espera para las pruebas prácticas

La Federación de Autoescuelas de Castilla y León se ha quejado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de la falta de examinadores que está alargando la lista de espera para la realización de las pruebas prácticas.

Publicidad Publicidad

Según recoge un comunicado de la Agencia ICAL, esta lista es de cuatro meses en Castilla y León; todo de alumnos que ya han aprobado el examen teórico pero que debido a la falta de examinadores no pueden realizar de inmediato la prueba de conducir.

Estas protestas se producen justamente cuando el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) recoge la nueve línea de subvenciones con ayudas de hasta 900 euros para los jóvenes que quieren obtener el carné. Según las autoescuelas, estas ayudas va a animar a más jóvenes a apuntarse a las academías de enseñanza de conducir, suponiendo un problema añadido.