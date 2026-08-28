Caos en la Junta ante el cese de la gerente del hospital de Salamanca, que la destituye y no se lo comunica

La gerente del hospital de Salamanca, Carmen Rodríguez Pajares, cesa en sus funciones como gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad, que a última hora de la tarde no ha informado aún de la destitución a la máxima representante del hospital de Salamanca.
Según explicaban desde la comunicación del hospital de Salamanca a primera hora de la tarde de este viernes, 28 de agosto, se desconocía que la gerente iba a ser supuestamente destituida, unos hechos que habrían pillado por sorpresa, según habían indicado, tanto al hospital de Salamanca como a la propia representante del CAUSA.
Al conocer esta noticia desde el partido socialista salmantino, también han indicado que es un auténtico caos el que se vive y se lleva viviendo en la Consejería de Sanidad desde hace años, sobre todo en la provincia charra, tachando de despropósito el hecho de que Rodríguez Pajares no conociera de primera mano que iba a ser cesada de sus funciones en el hospital de Salamanca, sin noticias de ellos aún a las 21:00 horas.