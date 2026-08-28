El hospital de Salamanca desmiente la destitución de la gerente, Carmen Rodríguez Pajares

El hospital de Salamanca ha desmentido a SALAMANCA24HORAS de manera categórica la destitución de la gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares. Unas informaciones que habrían pillado por sorpresa a la propia gerente y a los responsables de comunicación, que han afirmado a este medio que desconocen que la Junta de Castilla y León haya tomado esta decisión.

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Según han indicado también, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez y Rodríguez Pajares, habrían mantenido un encuentro recientemente, en la que no se le ha notificado a la gerente su supuesta destitución.

Cabe recordar que Rodríguez Pajares lleva siendo gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde 2024, momento en el que sustituyó en este puesto a Luis Ángel González.

Rodríguez Pajares, natural de Burgos, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, con doctorado en Derecho Médico, Psicología Clínica e Historia de la Medicina por la Universidad de Salamanca.