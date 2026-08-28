El hospital de Salamanca desmiente la destitución de la gerente, Carmen Rodríguez Pajares

El hospital de Salamanca ha desmentido a SALAMANCA24HORAS de manera categórica la destitución de la gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares. Unas informaciones que habrían pillado por sorpresa a la propia gerente y a los responsables de comunicación, que han afirmado a este medio que desconocen que la Junta de Castilla y León haya tomado esta decisión.
Según han indicado también, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez y Rodríguez Pajares, habrían mantenido un encuentro recientemente, en la que no se le ha notificado a la gerente su supuesta destitución.
Cabe recordar que Rodríguez Pajares lleva siendo gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde 2024, momento en el que sustituyó en este puesto a Luis Ángel González.
Rodríguez Pajares, natural de Burgos, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, con doctorado en Derecho Médico, Psicología Clínica e Historia de la Medicina por la Universidad de Salamanca.
Además de haber sido especialista en las Urgencias del Hospital Universitario de Burgos, también desempeñó el cargo de directora gerente del Servicio Andaluz de Salud, Campo Gibraltar.